В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета

По указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 20 сентября в видах войск, воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного

По указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 20 сентября в видах войск, воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

В ходе мероприятий участникам было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, адресованное личному составу азербайджанской армии.

Выступившие отметили, что с начала 90-х годов Армения, вдохновившись поддержкой иностранных покровителей, проводила оккупационную политику против нашей страны, было захвачено 20% территории Азербайджана, в отношении нашего народа были совершены преступления против человечности, оставлены в руинах города и села, разграблены наши природные ресурсы, совершена самая чудовищная трагедия нашего времени - Ходжалинский геноцид.

Очередная военная агрессия и провокации противника были предотвращены в ходе 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции 19 сентября 2023 года, была одержана историческая победа, наши земли были освобождены от оккупации. Сегодня государственный флаг Азербайджана гордо развевается над всей территорией нашей страны, полностью восстановлен суверенитет Азербайджана.

В рамках мероприятий личный состав азербайджанской армии также посетил могилы наших шехидов, были возложены цветы и почтена их светлая память.