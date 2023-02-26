В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида

По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида в видах войск, соединениях, объединениях, воинских частях и в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведен цикл мероприятий.

По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида в видах войск, соединениях, объединениях, воинских частях и в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведен цикл мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На поминальных церемониях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, и жертв Ходжалинского геноцида. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях рассказали об уничтожении города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при участии расквартированного в Ханкенди 366-го полка бывшей советской армии. Было отмечено, что в результате очередной массовой резни азербайджанцев, учиненной армянскими агрессорами, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. Было отмечено, что в результате совершенного акта геноцида 8 семей были истреблены полностью, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей.

На церемониях было рассказано о 44-дневной Отечественной войне, ставшей ответом на армянские провокации и военную агрессию, и блистательной победе, одержанной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего.

Была особо отмечена целенаправленная деятельность Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и Фонда Гейдара Алиева по донесению до всего мира информации о Ходжалинском геноциде.

На поминальных мероприятиях были представлены литературно-художественные композиции, фотовыставки, видеоролики, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, а также Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, деятелями искусств и школьниками.

Военнослужащие посетили памятники Ходжалинскому геноциду, на занятиях по общественно-политической подготовке были прочитаны тематические лекции и проведены встречи с очевидцами геноцида.