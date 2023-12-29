В азербайджанской армии состоялись заседания по итогам года

В Генштабе азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях, службах и самостоятельных отделах Министерства обороны, а также во всех видах войск и специальных военно-учебных заведениях состоялись заседания по итогам 2023 года.

В Генштабе азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях, службах и самостоятельных отделах Министерства обороны, а также во всех видах войск и специальных военно-учебных заведениях состоялись заседания по итогам 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе заседаний был проведен обстоятельный анализ деятельности азербайджанской армии в текущем году, до личного состава еще раз были доведены задачи, поставленные перед армией президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Был отмечен высокий уровень боевой подготовки и морально-психологического состояния военнослужащих, затронута проделанная работа в направлении патриотического воспитания личного состава, всестороннего обеспечения, в том числе комплектования войск профессиональными кадрами.

В ходе заседаний были отмечены достижения, достигнутые в результате успешных реформ в азербайджанской армии, особо подчеркнута готовность личного состава в любой момент выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

На заседаниях были обсуждены предстоящие в следующем году меры и планы по организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне, улучшению социально-бытовых условий, повышению знаний и навыков военнослужащих.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам текущего года.