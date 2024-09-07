В азербайджанской армии состоялись сборы по материально-техническому обеспечению

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялись учебно-методические сборы с начальниками управлений, отделов (подразделений) и служб по материально-техническому обеспечению видов войск, объединений, соединений, воинских частей и учебных зав

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялись учебно-методические сборы с начальниками управлений, отделов (подразделений) и служб по материально-техническому обеспечению видов войск, объединений, соединений, воинских частей и учебных заведений специального назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На сборах принял участие исполняющий обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны генерал-майор Эльданиз Яхьяев.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На сборах были заслушаны доклады о проделанной в текущем году работе и выполненных задачах по основным направлениям, проанализированы состояние материально-технического обеспечения и реформы, проводимые в этой сфере.

Выступивший на мероприятии генерал-майор Э.Яхьяев рассказал о мерах, принимаемых в азербайджанской армии в области материально-технического обеспечения, и о главных предстоящих задачах.

Также были обсуждены общая ситуация по материально-техническому обеспечению, учет недавно поступивших на вооружение оружия, техники и других средств, доведение информации об их эксплуатации, перспективы материально-технического обеспечения в войсках и вопросы по подготовке к зимнему периоду.

Кроме того, было рассказано о создании новой информационной системы в рамках работы по адаптации азербайджанской армии к турецкой модели для обеспечения более оперативного управления материально-техническим обеспечением из единого центра.

В заключение поручения руководства Министерства обороны по усилению материально-технического обеспечения были доведены до соответствующих должностных лиц.