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В азербайджанской армии прошли показательные занятия по инженерной подготовке

В азербайджанской армии прошли показательные занятия по инженерной подготовке В азербайджанской армии состоялись практические показательные занятия по инженерной подготовке с командирами и их заместителями.
Армия
30 сентября 2024 г. 15:28
В азербайджанской армии прошли показательные занятия по инженерной подготовке

В азербайджанской армии состоялись практические показательные занятия по инженерной подготовке с командирами и их заместителями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, занятия проведены в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

В ходе занятий военнослужащим была предоставлена информация об укрепительных сооружениях, системе инженерных заграждений, современной инженерной технике и средствах вооружения.

На занятиях были продемонстрированы мероприятия по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов с применением механического оборудования для разминирования MEMATT, а также проделыванию проходов через инженерные заграждения и преодолению препятствий с помощью наведения понтонного моста.

Основной целью проведения занятий является повышение навыков военнослужащих по сооружению и преодолению инженерных препятствий, а также совершенствование знаний по инженерной подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMühəndis hazırlığı üzrə nümayiş məşğələsi keçirilib

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