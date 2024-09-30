В азербайджанской армии прошли показательные занятия по инженерной подготовке

В азербайджанской армии состоялись практические показательные занятия по инженерной подготовке с командирами и их заместителями.

В азербайджанской армии состоялись практические показательные занятия по инженерной подготовке с командирами и их заместителями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, занятия проведены в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

В ходе занятий военнослужащим была предоставлена информация об укрепительных сооружениях, системе инженерных заграждений, современной инженерной технике и средствах вооружения.

На занятиях были продемонстрированы мероприятия по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов с применением механического оборудования для разминирования MEMATT, а также проделыванию проходов через инженерные заграждения и преодолению препятствий с помощью наведения понтонного моста.

Основной целью проведения занятий является повышение навыков военнослужащих по сооружению и преодолению инженерных препятствий, а также совершенствование знаний по инженерной подготовке.