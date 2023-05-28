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В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Дня независимости

В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Дня независимости По случаю 28 Мая – Дня независимости в азербайджанской армии состоялись мероприятия, организованные совместно с представителями местных органов исполнительной власти и общественных структур.
Армия
28 мая 2023 г. 16:57
В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Дня независимости

По случаю 28 Мая – Дня независимости в азербайджанской армии состоялись мероприятия, организованные совместно с представителями местных органов исполнительной власти и общественных структур.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, были проведены занятия по общественно-политической подготовке с военнослужащими, "круглые столы", конференции, экскурсии, экспозиции книг, фотографий и рисунков, состоялись показы документальных и художественных фильмов.

Были посещены памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Национальным героям Азербайджана и Героям Советского Союза, Аллеи Шехидов и музеи истории.

Выступившие на мероприятиях рассказали об истории провозглашения независимости Азербайджана в 1918 году и восстановлении независимости Азербайджана.

Было отмечено, что в результате успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие со дня рождения которого торжественно отмечается в этом году, была укреплена государственная независимость Азербайджана, усилены международные позиции нашей страны.

Было особо подчеркнуто, что благодаря президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему мудрую политику общенационального лидера, наша страна неуклонно развивается.

В воинских частях были представлены литературно-художественные композиции в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также различные музыкальные номера на патриотическую тему. В подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, действовали передвижные агитационные группы.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army holds series of events on occasion of Independence Day
Версия на азербайджанском языке ФотоMüstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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