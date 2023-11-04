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В армии Азербайджана состоялись командно-штабные мобилизационные учения

В армии Азербайджана состоялись командно-штабные мобилизационные учения Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии проведены командно-штабные мобилизационные учения с мотострелковыми подразделениями.
Армия
4 ноября 2023 г. 10:16
В армии Азербайджана состоялись командно-штабные мобилизационные учения

Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана проведены командно-штабные мобилизационные учения с мотострелковыми подразделениями.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

К учениям были привлечены штабы объединений и соединений, а также командиры подразделений.

В ходе мобилизационных учений выполнены соответствующие задачи по комплектованию мотострелковых подразделений, организации боевого слаживания, проведению переброски в район боевого предназначения, уточнению отчетов по дислокации на территории и подготовке к выполнению последующих задач.

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