В армии Азербайджана прошли церемонии принятия присяги новобранцами

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 8 ноября в Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 8 ноября в Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На церемониях сначала минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, павших за независимость и суверенитет Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики в сопровождении военного оркестра.

Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно пообещав быть верными Родине.