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В армии Азербайджана прошли церемонии принятия присяги новобранцами

В армии Азербайджана прошли церемонии принятия присяги новобранцами В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 8 ноября в Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.
Армия
8 ноября 2022 г. 16:20
В армии Азербайджана прошли церемонии принятия присяги новобранцами

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 8 ноября в Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На церемониях сначала минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, павших за независимость и суверенитет Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики в сопровождении военного оркестра.

Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно пообещав быть верными Родине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

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