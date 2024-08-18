В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, 18 августа в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.
Как сообщили
Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.
Представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили новобранцев с принятием Военной присяги, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и военной клятве, служить образцово, глубоко осваивать секреты вооружения и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, в любой момент быть готовыми к бою во имя защиты наших земель.
В заключение состоялось торжественное шествие военнослужащих перед трибуной.