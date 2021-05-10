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В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги 

В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги  В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами
Армия
10 мая 2021 г. 16:32
В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги 

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации, церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.

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Версия на английском языке Military Oath taking ceremony held in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimi keçirilib

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