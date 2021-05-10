В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации, церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.