В азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в Сухопутных войсках, Отдельной общевойсковой армии, Военно-Воздушных Силах, других родах войск и отдельных воинских частях, а также в учебных заведениях специального назначен

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в Сухопутных войсках, Отдельной общевойсковой армии, Военно-Воздушных Силах, других родах войск и отдельных воинских частях, а также в учебных заведениях специального назначения состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В церемониях приняли участие члены семей шехидов, командование воинских частей, представители местных органов исполнительной власти и общественности, ветераны, родители солдат.

Сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, шехидов, погибших за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и пообещали быть верными родине.

Выступившие на торжественных церемониях посоветовали молодым солдатам быть верными Родине, государству и Верховному главнокомандующему, образцово служить, углубленно изучать секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые способности, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командного состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты родных земель.

Церемония присяги завершилась торжественным маршем личного состава.