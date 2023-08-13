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В азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги

В азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в Сухопутных войсках, Отдельной общевойсковой армии, Военно-Воздушных Силах, других родах войск и отдельных воинских частях, а также в учебных заведениях специального назначен
Армия
13 августа 2023 г. 16:42
В азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в Сухопутных войсках, Отдельной общевойсковой армии, Военно-Воздушных Силах, других родах войск и отдельных воинских частях, а также в учебных заведениях специального назначения состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В церемониях приняли участие члены семей шехидов, командование воинских частей, представители местных органов исполнительной власти и общественности, ветераны, родители солдат.

Сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, шехидов, погибших за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и пообещали быть верными родине.

Выступившие на торжественных церемониях посоветовали молодым солдатам быть верными Родине, государству и Верховному главнокомандующему, образцово служить, углубленно изучать секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые способности, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командного состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты родных земель.

Церемония присяги завершилась торжественным маршем личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçirilib

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