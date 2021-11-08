О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги 

В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги  В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 8 ноября в Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.
Армия
8 ноября 2021 г. 17:27
В Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги 

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 8 ноября в Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

Самое важное

МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
8 ноября 2021 г. 08:16
В усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
ФотоВ усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
7 ноября 2021 г. 21:48
Президент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу
7 ноября 2021 г. 21:36
Глава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
ФотоГлава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
7 ноября 2021 г. 21:34
Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в город Шуша
Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в город Шуша
7 ноября 2021 г. 20:25
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
7 ноября 2021 г. 20:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
7 ноября 2021 г. 20:08
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
7 ноября 2021 г. 18:00
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
7 ноября 2021 г. 17:37
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
7 ноября 2021 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi