В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих

В рамках реформ, проводимых в области армейского строительства под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева, в азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных воен

В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения сформированы в рамках реформ, проводимых в области армейского строительства под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В целях более эффективного применения знаний и навыков талантливой молодежи, отличившейся в области образования, а также содействия их карьерному росту, в Министерстве обороны внедряется новая концепция прохождения военной службы.

Согласно новой концепции обучения и практики, талантливые призывники, обладающие большими интеллектуальными способностями, проходящие военную службу, после завершения программы подготовки новобранцев продолжат военную службу в специальных условиях в подразделениях, созданных в составе Национального университета обороны, с целью их привлечения к различным проектам и деятельности, соответствующим их специальностям.

В новых подразделениях из интеллектуально одаренных военнослужащих будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, проводимых Государственным экзаменационным центром, победители, соответствующие условиям "Перечня международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований и порядка внеконкурсного приема их победителей в высшие учебные заведения", утвержденного постановлением Кабинета министров № 229 от 20 мая 2019 года, а также выпускники программ бакалавриата или магистратуры иностранных вузов, которые в международных рейтингах (Times Higher Education (THE) World University Rankings) или Academic Ranking of World Universities (Shanghai) по итогам календарного года, предшествующего текущему календарному году, занимают места не ниже 500-го.

Молодежь, призванная на срочную действительную военную службу в данной категории с квалификацией в области информационных технологий, внесет значительный вклад в развитие цифровых навыков и создание новых возможностей в армии.

Учитывая важность формирования для нашей страны человеческого капитала с навыками применения современных технологий и подходов, будет обеспечено, что особо одаренная молодежь приобрела полезный опыт работы в профессиональной сфере во время прохождения срочной военной службы

Учитывая важность для нашей страны формирования человеческого капитала, обладающего навыками применения современных технологий и подходов, будет обеспечено, чтобы особо одаренная молодежь обрела полезный опыт работы в своей профессиональной сфере во время прохождения действительной военной службы.