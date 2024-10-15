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В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих

В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих В рамках реформ, проводимых в области армейского строительства под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева, в азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных воен
Армия
15 октября 2024 г. 12:35
В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих

В азербайджанской армии сформированы подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения сформированы в рамках реформ, проводимых в области армейского строительства под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В целях более эффективного применения знаний и навыков талантливой молодежи, отличившейся в области образования, а также содействия их карьерному росту, в Министерстве обороны внедряется новая концепция прохождения военной службы.

Согласно новой концепции обучения и практики, талантливые призывники, обладающие большими интеллектуальными способностями, проходящие военную службу, после завершения программы подготовки новобранцев продолжат военную службу в специальных условиях в подразделениях, созданных в составе Национального университета обороны, с целью их привлечения к различным проектам и деятельности, соответствующим их специальностям.

В новых подразделениях из интеллектуально одаренных военнослужащих будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, проводимых Государственным экзаменационным центром, победители, соответствующие условиям "Перечня международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований и порядка внеконкурсного приема их победителей в высшие учебные заведения", утвержденного постановлением Кабинета министров № 229 от 20 мая 2019 года, а также выпускники программ бакалавриата или магистратуры иностранных вузов, которые в международных рейтингах (Times Higher Education (THE) World University Rankings) или Academic Ranking of World Universities (Shanghai) по итогам календарного года, предшествующего текущему календарному году, занимают места не ниже 500-го.

Молодежь, призванная на срочную действительную военную службу в данной категории с квалификацией в области информационных технологий, внесет значительный вклад в развитие цифровых навыков и создание новых возможностей в армии.

Учитывая важность формирования для нашей страны человеческого капитала с навыками применения современных технологий и подходов, будет обеспечено, что особо одаренная молодежь приобрела полезный опыт работы в профессиональной сфере во время прохождения срочной военной службы

Учитывая важность для нашей страны формирования человеческого капитала, обладающего навыками применения современных технологий и подходов, будет обеспечено, чтобы особо одаренная молодежь обрела полезный опыт работы в своей профессиональной сфере во время прохождения действительной военной службы.

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Версия на английском языке Intellectual Capabilities Units established in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda İntellektual qabiliyyətli bölmələr yaradılıb

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