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В азербайджанской армии с экипажами БМП проводятся занятия с боевой стрельбой

В азербайджанской армии с экипажами БМП проводятся занятия с боевой стрельбой В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в целях дальнейшего совершенствования практических навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП) проводятся занятия с боевой стрельбо
Армия
6 марта 2023 г. 12:52
В азербайджанской армии с экипажами БМП проводятся занятия с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в целях дальнейшего совершенствования практических навыков экипажей боевых машин пехоты (БМП) проводятся занятия с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе занятий на общевойсковом полигоне экипажи БМП выполнили практические упражнения по вождению и огневой подготовке.

Преодолевая естественные и искусственные препятствия на труднопроходимой местности, экипажи успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами, ведению огня из бронетехники в движении и в неподвижном состоянии.

В ходе занятий основное внимание уделено развитию индивидуальных навыков военнослужащих и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.

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Версия на английском языке IFV crews conduct live-fire training classes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda PDM ekipajları ilə döyüş atışlı məşğələlər keçirilir

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