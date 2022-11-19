О нас

В армии Азербайджана проводятся занятия по общественно-политической подготовке

В армии Азербайджана проводятся занятия по общественно-политической подготовке В соответствии с планом подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, продолжаются мероприятия по просвещению военнослужащих.
Армия
19 ноября 2022 г. 10:06
В армии Азербайджана проводятся занятия по общественно-политической подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, продолжаются мероприятия по просвещению военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В рамках деятельности в этом направлении с военнослужащими азербайджанской армии проводятся занятия по общественно-политической подготовке.

На занятиях до сведения личного состава доводятся высказывания Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об азербайджанской армии, произнесенные в ходе выступлений, обстоятельно рассказывается об исторической значимости дипломатической деятельности Президента Азербайджана.

В ходе бесед с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях, повествуется об истории этих территорий, образцах героизма, продемонстрированных военнослужащими в ходе боевых действий за освобождение этих земель от оккупации во время Отечественной войны.

В часы воспитательной работы, политического просвещения и на досуге с военнослужащими ведутся просветительские беседы, проводится обстоятельный обмен мнениями, даются ответы на интересующие военнослужащих вопросы и надлежащие рекомендации касательно службы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоSocio-political training classes underway in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda ictimai-siyasi hazırlıq məşğələləri keçirilir

Другие новости из категории

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
18 ноября 2022 г. 19:07
В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой
В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой
18 ноября 2022 г. 14:24
МО: В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований
МО: В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований
17 ноября 2022 г. 19:38
Минобороны: Информация о ранении армянского военнослужащего - ложная
Минобороны: Информация о ранении армянского военнослужащего - ложная
17 ноября 2022 г. 19:26
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался в госпитале
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался в госпитале
17 ноября 2022 г. 19:05
Скончался майор Азербайджанской армии
Скончался майор Азербайджанской армии
17 ноября 2022 г. 17:52
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан
ФотоПредотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан
17 ноября 2022 г. 12:05
ВС Азербайджана проводят состязание на звание Лучшая танковая рота
ВС Азербайджана проводят состязание на звание "Лучшая танковая рота"
17 ноября 2022 г. 10:17
Проводятся командно-штабные учения воинских частей Азербайджанской армии
ФотоПроводятся командно-штабные учения воинских частей Азербайджанской армии
16 ноября 2022 г. 18:11
В армии Азербайджана проведены показательные батальонно-тактические учения
ФотоВ армии Азербайджана проведены показательные батальонно-тактические учения
16 ноября 2022 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi