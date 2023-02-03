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В Азербайджанской Армии проводятся занятия нового учебного периода - ВИДЕО

В Азербайджанской Армии проводятся занятия нового учебного периода - ВИДЕО В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях Азербайджанской Армии и в специальных военно-учебных заведениях проводятся теоретические занятия нового учебного периода.
Армия
3 февраля 2023 г. 12:53
В Азербайджанской Армии проводятся занятия нового учебного периода - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях Азербайджанской Армии и в специальных военно-учебных заведениях проводятся теоретические занятия нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На занятиях до сведения военнослужащих доводятся их должностные обязанности и поставленные задачи, разъясняются особенности вооружения и техники, возможности их эффективного применения и правила безопасности.

Отметим, что в целях поддержания высокого уровня боеготовности войск в новом учебном периоде в воинских частях Азербайджанской Армии будут проводиться мероприятия в целях проверки состояния боевой готовности.

По сигналу «Тревога» подразделения покинут пункты постоянной дислокации и выдвинутся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.

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Версия на английском языке ФотоTraining classes of new training period underway in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda yeni tədris dövrünün məşğələləri keçirilir

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