В Азербайджанской Армии проводятся занятия нового учебного периода - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях Азербайджанской Армии и в специальных военно-учебных заведениях проводятся теоретические занятия нового учебного периода.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях Азербайджанской Армии и в специальных военно-учебных заведениях проводятся теоретические занятия нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На занятиях до сведения военнослужащих доводятся их должностные обязанности и поставленные задачи, разъясняются особенности вооружения и техники, возможности их эффективного применения и правила безопасности.

Отметим, что в целях поддержания высокого уровня боеготовности войск в новом учебном периоде в воинских частях Азербайджанской Армии будут проводиться мероприятия в целях проверки состояния боевой готовности.

По сигналу «Тревога» подразделения покинут пункты постоянной дислокации и выдвинутся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.