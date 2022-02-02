В армии Азербайджана проводятся учебные тренировки в новом учебном году

В связи с началом нового учебного года в объединениях, соединениях, воинских частях и органах управления армии Азербайджана проводятся тренировки.

В связи с началом нового учебного года в объединениях, соединениях, воинских частях и органах управления армии Азербайджана проводятся тренировки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью боевой подготовки в 2022 учебном году является дальнейшее повышение оперативности в управлении войсками с широким использованием передовых методов и высоких технологий, организация слаженности между подразделениями, дальнейшее повышение профессионализма личного состава и совершенствование его практических навыков.

По поручению министра обороны основное внимание будет уделено правильному и эффективному применению современной боевой техники, а также вооружения при проведении различных боевых действий в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.