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В армии Азербайджана проводятся учебные тренировки в новом учебном году

В армии Азербайджана проводятся учебные тренировки в новом учебном году В связи с началом нового учебного года в объединениях, соединениях, воинских частях и органах управления армии Азербайджана проводятся тренировки.
Армия
2 февраля 2022 г. 11:01
В армии Азербайджана проводятся учебные тренировки в новом учебном году

В связи с началом нового учебного года в объединениях, соединениях, воинских частях и органах управления армии Азербайджана проводятся тренировки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью боевой подготовки в 2022 учебном году является дальнейшее повышение оперативности в управлении войсками с широким использованием передовых методов и высоких технологий, организация слаженности между подразделениями, дальнейшее повышение профессионализма личного состава и совершенствование его практических навыков.

По поручению министра обороны основное внимание будет уделено правильному и эффективному применению современной боевой техники, а также вооружения при проведении различных боевых действий в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army conducting training exercises in new training year
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda yeni tədris ilinin təlim-məşqləri keçirilir

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