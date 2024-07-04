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В азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения

В азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения В соответствии с планом подготовки на текущий год, с личным составом различных видов войск азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения с целью оценки возможностей и способностей средств боевого обеспечения, организации взаимодействия и сов
Армия
4 июля 2024 г. 16:00
В азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с личным составом различных видов войск азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения с целью оценки возможностей и способностей средств боевого обеспечения, организации взаимодействия и совершенствования совместной деятельности в сложных условиях местности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Руководящий состав Министерства обороны побывал на пунктах управления видов войск в целях наблюдения за ходом учений.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в ходе учений, проводимых с применением современных систем управления и высоких технологий, военнослужащие профессионально выполняют поставленные задачи.

Основное внимание при проведении учений уделено совершенствованию организации командного управления, практических навыков командиров по принятию решений и применению сил.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda taktiki-xüsusi təlim keçirilir

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