В азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с личным составом различных видов войск азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения с целью оценки возможностей и способностей средств боевого обеспечения, организации взаимодействия и сов

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с личным составом различных видов войск азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения с целью оценки возможностей и способностей средств боевого обеспечения, организации взаимодействия и совершенствования совместной деятельности в сложных условиях местности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Руководящий состав Министерства обороны побывал на пунктах управления видов войск в целях наблюдения за ходом учений.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в ходе учений, проводимых с применением современных систем управления и высоких технологий, военнослужащие профессионально выполняют поставленные задачи.

Основное внимание при проведении учений уделено совершенствованию организации командного управления, практических навыков командиров по принятию решений и применению сил.