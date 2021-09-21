В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности

В азербайджанской армии проводятся очередные состязания по ориентированию на местности среди военнослужащих.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Участники, привлеченные к состязаниям из различных родов войск, специализированных военно-учебных заведений и воинских частей, поборются в личном первенстве, проверив свои умения ориентироваться на местности.
Отметим, что результаты соревнований будут оценены судейской коллегией в составе представителей Министерства обороны и Федерации спортивного ориентирования Азербайджанской Республики.