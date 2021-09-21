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В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности

В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности В азербайджанской армии проводятся очередные состязания по ориентированию на местности среди военнослужащих.
Армия
21 сентября 2021 г. 18:27
В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности

В азербайджанской армии проводятся очередные состязания по ориентированию на местности среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Участники, привлеченные к состязаниям из различных родов войск, специализированных военно-учебных заведений и воинских частей, поборются в личном первенстве, проверив свои умения ориентироваться на местности.

Отметим, что результаты соревнований будут оценены судейской коллегией в составе представителей Министерства обороны и Федерации спортивного ориентирования Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army conducts orienteering competitions among servicemen
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda səmti müəyyənetmə yarışları keçirilir

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