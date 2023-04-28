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В азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер"

В азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер" В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер".
Армия
28 апреля 2023 г. 10:43
В азербайджанской армии проводятся состязания на звание Лучший снайпер

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Стрельба из неудобных положений", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и др.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в азербайджанской армии.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army holding competition for title of ‘Best Sniper’ 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda “Ən yaxşı snayper” adı uğrunda yarış keçirilir

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