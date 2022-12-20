В армии Азербайджана проводятся сборы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в Азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с заместителями командиров объединений, соединений, воинских частей и начальниками артиллерии.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в Азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с заместителями командиров объединений, соединений, воинских частей и начальниками артиллерии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В учебных пунктах, развернутых в полевых условиях, оцениваются знания и умения офицеров, выполняются действия по подготовке артиллерийских подразделений к стрельбе и практическому выполнению огневых задач.

На сборах отрабатываются проведение индивидуального обмена опытом с командным составом, организация слаженных действий, применение новых методов обучения, проводятся методические занятия по различным темам.

"Основной целью сборов, проводимых с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе современных боевых операций, является дальнейшее совершенствование навыков командного состава по управлению подразделениями, а также навыков оперативной и штабной подготовки", - заявили в оборонном ведомстве.