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В армии Азербайджана проводятся сборы

В армии Азербайджана проводятся сборы В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в Азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с заместителями командиров объединений, соединений, воинских частей и начальниками артиллерии.
Армия
20 декабря 2022 г. 11:43
В армии Азербайджана проводятся сборы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в Азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с заместителями командиров объединений, соединений, воинских частей и начальниками артиллерии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В учебных пунктах, развернутых в полевых условиях, оцениваются знания и умения офицеров, выполняются действия по подготовке артиллерийских подразделений к стрельбе и практическому выполнению огневых задач.

На сборах отрабатываются проведение индивидуального обмена опытом с командным составом, организация слаженных действий, применение новых методов обучения, проводятся методические занятия по различным темам.

"Основной целью сборов, проводимых с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе современных боевых операций, является дальнейшее совершенствование навыков командного состава по управлению подразделениями, а также навыков оперативной и штабной подготовки", - заявили в оборонном ведомстве.

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