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В армии Азербайджана проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

В армии Азербайджана проводятся очередные учебные сборы военнообязанных В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных.
Армия
16 мая 2023 г. 12:24
В армии Азербайджана проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Основной целью сборов с участием военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии, и освоение правил их эксплуатации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army holding next training session for reservists
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbi vəzifəlilərin növbəti təlim toplanışı keçirilir

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