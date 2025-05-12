В азербайджанской армии проводятся мероприятия по кибербезопасности и защите гостайны

В рамках ежегодного плана деятельности Министерства обороны реализуются комплексные мероприятия, направленные на предотвращение современных угроз.

В рамках ежегодного плана деятельности Министерства обороны реализуются комплексные мероприятия, направленные на предотвращение современных угроз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Для обеспечения кибербезопасности, защиты государственной тайны, повышения цифровой грамотности и информационной безопасности в азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях и службах Министерства обороны, в специальных военных учебных заведениях и в воинских частях соответствующими структурами министерства регулярно проводятся профилактические мероприятия.

В целях недопущения негативных явлений предпринимаются упреждающие шаги, совершенствуются и доводятся до сведения личного состава нормативно-правовые документы.

В рамках проводимых мероприятий соответствующие структуры Минобороны регулярно проводят тренинги по указанным темам, брифинги и просветительские беседы с личным составом, подготавливаются и распространяются буклеты.

На мероприятиях военнослужащим разъясняются требования статей Закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне", методы борьбы с киберугрозами и киберрисками, правила безопасного использования интернет-ресурсов - кибергигиена, способы защиты от кибератак, а также значение информационной безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных, даются ответы на интересующие их вопросы.