О нас

В азербайджанской армии проводятся мероприятия по кибербезопасности и защите гостайны

В азербайджанской армии проводятся мероприятия по кибербезопасности и защите гостайны В рамках ежегодного плана деятельности Министерства обороны реализуются комплексные мероприятия, направленные на предотвращение современных угроз.
Армия
12 мая 2025 г. 11:15
В азербайджанской армии проводятся мероприятия по кибербезопасности и защите гостайны

В рамках ежегодного плана деятельности Министерства обороны реализуются комплексные мероприятия, направленные на предотвращение современных угроз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Для обеспечения кибербезопасности, защиты государственной тайны, повышения цифровой грамотности и информационной безопасности в азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях и службах Министерства обороны, в специальных военных учебных заведениях и в воинских частях соответствующими структурами министерства регулярно проводятся профилактические мероприятия.

В целях недопущения негативных явлений предпринимаются упреждающие шаги, совершенствуются и доводятся до сведения личного состава нормативно-правовые документы.

В рамках проводимых мероприятий соответствующие структуры Минобороны регулярно проводят тренинги по указанным темам, брифинги и просветительские беседы с личным составом, подготавливаются и распространяются буклеты.

На мероприятиях военнослужащим разъясняются требования статей Закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне", методы борьбы с киберугрозами и киберрисками, правила безопасного использования интернет-ресурсов - кибергигиена, способы защиты от кибератак, а также значение информационной безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных, даются ответы на интересующие их вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Army holds activities on cybersecurity and state secrets protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizliyə və dövlət sirrinin mühafizəsinə dair tədbirlər keçirilir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20
Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi