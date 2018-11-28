В азербайджанской армии проводятся командирские сборы с артиллеристами

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, проводятся командирские сборы с начальниками артиллерии Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе сборов проводятся занятия и учения с ракетными и артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, подводятся итоги боевой подготовки и состояния воинской дисциплины, а также ставятся задачи в связи с очередным учебным периодом.