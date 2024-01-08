В азербайджанской армии проводятся экзамены по присвоению классной квалификации

В армии Азербайджана проводятся экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Экзамены проводятся в учебных центрах азербайджанской армии и в полевых условиях. Военнослужащие выполняют стрельбы по заданным целям из штатного оружия боевой техники, состоящей на вооружении нашей армии, и стрелкового оружия, а также задания по управлению боевыми машинами и автомобильной техникой.
В Минобороны добавили, что продолжаются экзамены по проверке боевой подготовки, знаний и навыков по специальностям, а также оценки профессионализма личного состава.