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В азербайджанской армии проводятся экзамены по присвоению классной квалификации

В азербайджанской армии проводятся экзамены по присвоению классной квалификации В армии Азербайджана проводятся экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.
Армия
8 января 2024 г. 17:43
В азербайджанской армии проводятся экзамены по присвоению классной квалификации

В армии Азербайджана проводятся экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Экзамены проводятся в учебных центрах азербайджанской армии и в полевых условиях. Военнослужащие выполняют стрельбы по заданным целям из штатного оружия боевой техники, состоящей на вооружении нашей армии, и стрелкового оружия, а также задания по управлению боевыми машинами и автомобильной техникой.

В Минобороны добавили, что продолжаются экзамены по проверке боевой подготовки, знаний и навыков по специальностям, а также оценки профессионализма личного состава.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan conducts test exams to evaluate mastery level in army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda məharət dərəcələrinin verilməsi üzrə sınaq imtahanları keçirilir

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