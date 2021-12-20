В Азербайджанской армии проводятся экзамены по присвоению классной квалификации

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся экзамены по присвоению (подтверждению) классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
У личного состава, привлеченного к экзаменам, проводимым в учебных центрах Азербайджанской армии, принимаются зачеты по знанию общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов. Уровень физической и строевой подготовки проверяется в классных комнатах и полевых условиях.
Военнослужащие выполняют стрельбы из штатного оружия современной бронетехники, состоящей на вооружении нашей армии, и стрелкового оружия, а также выполняют контрольные задания по управлению различными видами гусеничных и колесных боевых машин, и автомобильной техникой.
Целью проведения экзаменов является проверка боевой подготовки, навыков и способностей личного состава.