В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2021 год, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Привлеченные к командно-штабным учениям соединения и части были приведены в различные степени боевой готовности, выведены в запасные районы и районы предназначения, обеспечено развертывание на территории органов управления.
На каждом этапе учений предусматривается применение войск и органов управления с учетом повышения степени боевой готовности. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений.