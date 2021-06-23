В азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2021 год, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения.

В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2021 год, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Привлеченные к командно-штабным учениям соединения и части были приведены в различные степени боевой готовности, выведены в запасные районы и районы предназначения, обеспечено развертывание на территории органов управления.

На каждом этапе учений предусматривается применение войск и органов управления с учетом повышения степени боевой готовности. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений.