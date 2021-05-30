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В азербайджанской армии проводятся анонимные опросы

В азербайджанской армии проводятся анонимные опросы В соответствии с планом подготовки на 2021 год в Азербайджанской Армии проводятся анонимные опросы с целью изучения вопросов, представляющих интерес для личного состава
Армия
30 мая 2021 г. 15:53
В азербайджанской армии проводятся анонимные опросы

В соответствии с планом подготовки на 2021 год в азербайджанской армии проводятся анонимные опросы с целью изучения вопросов, представляющих интерес для личного состава.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны, в ходе опросов, проводимых с участием офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны, ведутся беседы с военнослужащими на различные темы, даются ответы на вопросы, связанные со службой, проводится регистрация их обращений и предпринимаются соответствующие шаги для принятия мер.

Согласно поручению министра обороны, во всех видах войск, объединениях, соединениях и отдельных воинских частях в плановом порядке в течение года будут проводиться опросы с целью повышения эффективности и результативности проводимой работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda anonim sorğular keçirilir

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