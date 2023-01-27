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В азербайджанской армии проводится учебный курс с участием британских специалистов

В азербайджанской армии проводится учебный курс с участием британских специалистов В соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, специалистами Международной школы безопасности и изучения взрывчатых веществ проводится учебный курс "Информиро
Армия
27 января 2023 г. 10:10
В азербайджанской армии проводится учебный курс с участием британских специалистов

В соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, специалистами Международной школы безопасности и изучения взрывчатых веществ проводится учебный курс "Информирование о взрывной опасности".

Об этом соообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Основной целью проведения учебного курса является ознакомление с остатками взрывоопасных боеприпасов, правил обращения с ними, разметки заминированного участка и эвакуации раненых с этих территорий, а также освоение методов проведения этого курса для его последующего обучения местными специалистами.

Курс с участием наших военнослужащих продлится до 4 февраля 2023 года.

Отметим, что теоретическая и практическая части учебного курса проводятся в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии и учебном центре "Гарахейбат".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holding training course with participation of British specialists
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda britaniyalı mütəxəssislərin iştirakı ilə təlim kursu keçirilir

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