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    В азербайджанской армии проводится соревнование за звание лучшего топографа

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    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки на 2018-ый год, с офицерами азербайджанской армии, имеющими топогеодезическую специальность, проводится соревнование на звание "Лучший топограф".

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    В ходе соревнования участники продемонстрируют свои способности ориентироваться на местности, определять координаты точек местности с помощью GPS, использовать новейшее программное обеспечение, а также навыки по физической подготовке.

    По итогам соревнования будет определен военнослужащий, удостоившийся звания лучшего топографа.

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