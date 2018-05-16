В азербайджанской армии проводится соревнование за звание лучшего топографа

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки на 2018-ый год, с офицерами азербайджанской армии, имеющими топогеодезическую специальность, проводится соревнование на звание "Лучший топограф".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе соревнования участники продемонстрируют свои способности ориентироваться на местности, определять координаты точек местности с помощью GPS, использовать новейшее программное обеспечение, а также навыки по физической подготовке.

По итогам соревнования будет определен военнослужащий, удостоившийся звания лучшего топографа.