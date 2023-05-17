В азербайджанской армии проводится первенство по военному пятиборью

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 учебный год, в Азербайджанской Армии проводится первенство по военному пятиборью.

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 учебный год, в армии Азербайджана проводится первенство по военному пятиборью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

На церемонии открытия, состоявшейся в Военном институте имени Гейдара Алиева, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наших соотечественников, ставших шехидами во имя территориальной целостности нашей Родины. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии пожелали успехов участникам соревнований и отметили, что в рядах армии физическая подготовка личного состава всегда находится в центре внимания.

10 команд из 56 военнослужащих, представляющих виды войск и соединения, будут состязаться в личном и командном зачётах. Военнослужащие будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из автомата на расстоянии 200 метров, метании гранат, кроссе на 8 км и плавании.

Отметим, что первенство продлится до 20 мая.