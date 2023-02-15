Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, в армии Азербайджана проводится первенство по гиревому спорту.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Сначала на первенстве, проводимом в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и наших братьев и сестер, погибших в результате землетрясения в Турции.
В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Затем была проведена жеребьевка команд, участвующих в первенстве. Военнослужащим были разъяснены цель соревнований и правила безопасности.
В первенстве, которое продлится до 17 февраля, 44 военнослужащих в составе 8 команд соревнуются в подъеме гирь в рывке и в толчке в 6 весовых категориях.