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В азербайджанской армии проводится конкурс "Лучший военный оркестр"

В азербайджанской армии проводится конкурс "Лучший военный оркестр" В азербайджанской армии проводится конкурс "Лучший военный оркестр"
Армия
31 мая 2025 г. 10:08
В азербайджанской армии проводится конкурс Лучший военный оркестр

В соответствии с планом боевой подготовки, утверждённым первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии, проводится конкурс на звание "Лучший военный оркестр" среди военных оркестров видов войск, объединений, соединений, воинских частей и специализированных военных учебных заведений.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на церемонии открытия конкурса, прошедшей в Военном институте имени Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, территориальной целостности и суверенитета нашей Родины. Был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что цель проведения конкурса — содействие развитию духовно-культурных ценностей личного состава азербайджанской армии, укрепление патриотических чувств и формирование высокого боевого духа. Конкурс завершится 31 мая текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda “Ən yaxşı hərbi orkestr” müsabiqəsi keçirilib

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