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В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях азербайджан
Армия
31 декабря 2022 г. 17:15
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе праздничных мероприятий с участием местных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, ветеранов, общественности были проведены встречи с личным составом, викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия, участникам были вручены праздничные гостинцы.

На мероприятиях было рассказано об истории создания, значимости Дня солидарности, неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, заложившего прочный фундамент развития нашей республики, и о победе в Отечественной войне под руководством достойного преемника его политического курса президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также об обеспечении прогресса во всех сферах.

В связи с праздниками личный состав посетил могилы шехидов, семьи шехидов и раненых, детям шехидов и раненых были вручены праздничные гостинцы и различные подарки.

Творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными концертными программами.

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Версия на английском языке ФотоSeries of events on occasion of World Azerbaijanis Solidarity Day and New Year Holiday held in Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоBayramlar münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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