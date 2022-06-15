В Азербайджанской Армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня национального спасения

Согласно утверждённому министром обороны плану мероприятий, в Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий по случаю15 июня - Дня национального спасения.

Согласно утверждённому министром обороны плану мероприятий, в Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий по случаю15 июня - Дня национального спасения.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, личный состав посетил центры Гейдара Алиева, музеи и памятники, были продемонстрированы фильмы о славном жизненном пути и деятельности великого лидера, организованы конференции, а также различные культурно-массовые мероприятия.

На мероприятиях с участием руководства Министерства обороны и личного состава Азербайджанской Армии сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие поведали о работе, проделанной в нашей стране после возвращения великого лидера к власти, об успешном продолжении его политического курса Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, а также об исторической значимости славной победы в Отечественной войне.

В художественной части мероприятий были представлены концертные программы с участием вокально-танцевальных ансамблей Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также деятелей искусств.