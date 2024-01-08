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В азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

В азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами.
Армия
8 января 2024 г. 13:00
В азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах были заслушаны доклады о деятельности, осуществленной в минувшем году в направлении совершенствования идеологической работы и морально-психологического обеспечения, о достигнутых результатах и устранении недостатков, обсуждены предстоящие мероприятия и планы.

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Версия на английском языке Training-methodical sessions held with officers and psychologists
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda təlim-metodiki toplantı keçirilib

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