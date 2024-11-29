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В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения различных подразделений

В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения различных подразделений 11:55
Армия
29 ноября 2024 г. 12:03
В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения различных подразделений

Согласно плану подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части проведены тактико-специальные учения с участием различных подразделений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Подразделения, выведенные в районы проведения учений по сигналу тревоги, после получения уточненных задач выполнили действия по их приведению в различные степени боевой готовности", - подчеркивается в информации.

Боевые позиции и стратегические объекты условного противника были уничтожены точным огнем из артиллерийских установок различного калибра.

Также с целью предотвращения диверсии противника выполнены боевые задачи в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

"Подразделения продемонстрировали высокий профессионализм в ходе тактико-специальных учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военнослужащих", - указывает ведомство.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army holds tactical-special exercises with various units
Версия на азербайджанском языке Ordunun müxtəlif bölmələri dağlıq və meşəlik ərazilərdə şərti döyüş tapşırıqları icra ediblər

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