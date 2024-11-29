В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения различных подразделений

Согласно плану подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части проведены тактико-специальные учения с участием различных подразделений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"Подразделения, выведенные в районы проведения учений по сигналу тревоги, после получения уточненных задач выполнили действия по их приведению в различные степени боевой готовности", - подчеркивается в информации.
Боевые позиции и стратегические объекты условного противника были уничтожены точным огнем из артиллерийских установок различного калибра.
Также с целью предотвращения диверсии противника выполнены боевые задачи в горно-лесистой местности со сложным рельефом.
"Подразделения продемонстрировали высокий профессионализм в ходе тактико-специальных учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военнослужащих", - указывает ведомство.