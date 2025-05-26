В Азербайджанской армии проведены соревнования на звание "Лучший снайпер"

В армии Азербайджана проведены соревнования на звание "Лучший снайпер".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Соревнования, проходящие согласно плану боевой подготовки, направлены на выявление военных снайперов с навыками меткой стрельбы, и прошли на специальной тренировочной площадке.
После проверки обеспечения военнослужащих они заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы.
В соревнованиях, состоящих из 6 этапов, военнослужащие продемонстрировали свои навыки в таких упражнениях, как "Квалификационные стрельбы", "Зачетные стрельбы", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и в других упражнениях.
По итогам соревнований победившим командам были вручены награды.