В армии Азербайджана проведены сборы с участием офицеров по идеологической работе и психологов

В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялись учебно-методические сборы с начальниками отделов и подразделений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению соединений, объединений, воинских частей, помощниками начальник

В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялись учебно-методические сборы с начальниками отделов и подразделений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению соединений, объединений, воинских частей, помощниками начальников штабов отдельных воинских частей по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению, и психологами.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев передал участникам сборов приветствия министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

На сборах с участием представителей Военной прокуратуры Азербайджана была проанализирована деятельность по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению, проведенная за истекший период 2023 года, изучено состояние воинской дисциплины, дана подробная информация о предстоящих задачах в этом направлении.

Было отмечено, что в течение текущего года до сведения личного состава регулярно доводились задачи, вытекающие из выступлений президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу полковник Эльшад Абилов поведал о работе, проводимой в Азербайджанской Армии по решению задач, поставленных в целях развития военно-патриотического воспитания и повышения морально-психологической подготовки, дал необходимые рекомендации по повышению эффективности мероприятий по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению.

В заключение состоялся обмен мнениями по темам, влияющим на планомерное проведение воспитательной работы, дальнейшее укрепление идеологической работы и морально-психологического обеспечения, изучение правовых норм и укрепление воинской дисциплины, были заслушаны лекции и даны ответы на интересующие вопросы.

В ходе сборов с новобранцами были проведены профилактические беседы по идеологической работе в целях их адаптации к условиям службы и сохранения их психологического здоровья.