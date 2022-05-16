О нас
Аудио новости

В Азербайджанской армии проведены практические занятия по огневой подготовке

В Азербайджанской армии проведены практические занятия по огневой подготовке В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в N-ской воинской части Сухопутных войск проведены практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.
Армия
16 мая 2022 г. 16:49
В Азербайджанской армии проведены практические занятия по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в N-ской воинской части Сухопутных войск проведены практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Привлеченный к учениям персонал был проинформирован о правилах безопасности и условиях стрельбы.

Перед стрельбой были выполнены нормативы по огневой подготовке.

Военнослужащие успешно выполнили задачи по открытию огня по цели с заранее подготовленной позиции.

Упражнения проводились с учетом боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda atəş hazırlığı üzrə praktiki çalışmalar yerinə yetirilib

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi