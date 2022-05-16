В Азербайджанской армии проведены практические занятия по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в N-ской воинской части Сухопутных войск проведены практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в N-ской воинской части Сухопутных войск проведены практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Привлеченный к учениям персонал был проинформирован о правилах безопасности и условиях стрельбы.

Перед стрельбой были выполнены нормативы по огневой подготовке.

Военнослужащие успешно выполнили задачи по открытию огня по цели с заранее подготовленной позиции.

Упражнения проводились с учетом боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне.