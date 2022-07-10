В Азербайджанской армии проведены мероприятия по случаю Гурбан байрамы

В видах войск Азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии и в учебных заведениях специального назначения состоялись мероприятия по случаю Гурбан байрамы.

В видах войск Азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии и в учебных заведениях специального назначения состоялись мероприятия по случаю Гурбан байрамы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личному составу были переданы праздничные поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

С участием военнослужащих состоялись церемонии заклания жертвенных животных, были накрыты праздничные столы.

В соответствии с поручением министра обороны военнослужащие посетили семьи шехидов и бойцов, утративших здоровье, им были переданы поздравления руководства Министерства обороны и вручены праздничные гостинцы.