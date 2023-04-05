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В армии Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу

В армии Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в армии Азербайджана проведены состязания по военизированному кроссу среди военнослужащих.
Армия
5 апреля 2023 г. 15:30
В армии Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в армии Азербайджана проведены состязания по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Как сообщили Report в Минобороны, в состязаниях в личном и командном зачетах боролись 11 команд в составе 33 военнослужащих, представляющих различные виды войск и соединений.

Военнослужащие померились силами в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании и кроссе на дистанцию 3000 метров.

По итогам состязаний I места удостоилась команда Военного института имени Гейдара Алиева, II место заняла команда Сухопутных войск, а III - команда Управления военной полиции.

Победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.

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Версия на английском языке ФотоParamilitary cross competition held in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbiləşdirilmiş kros birinciliyi keçirilib

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