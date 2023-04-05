В армии Азербайджана проведено первенство по военизированному кроссу

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в армии Азербайджана проведены состязания по военизированному кроссу среди военнослужащих.

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в армии Азербайджана проведены состязания по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Как сообщили Report в Минобороны, в состязаниях в личном и командном зачетах боролись 11 команд в составе 33 военнослужащих, представляющих различные виды войск и соединений.

Военнослужащие померились силами в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании и кроссе на дистанцию 3000 метров.

По итогам состязаний I места удостоилась команда Военного института имени Гейдара Алиева, II место заняла команда Сухопутных войск, а III - команда Управления военной полиции.

Победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.