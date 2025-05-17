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В Азербайджанской Армии проведен тренинг для психологов

В Азербайджанской Армии проведен тренинг для психологов В Азербайджанской Армии проведен тренинг для психологов
Армия
17 мая 2025 г. 19:49
В Азербайджанской Армии проведен тренинг для психологов

В Азербайджанской Армии предпринимаются важные шаги по повышению профессиональной подготовки военных психологов. С этой целью в Институте военного управления, действующем при Национальном университете обороны, был организован специальный психологический тренинг. Тренинг направлен на повышение эффективности деятельности военных психологов в различных экстремальных условиях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках программы мероприятия приглашённые из Турции психологи выступили с презентациями на темы "Расстройства личности" и "Терапия Blackboard". Специалисты подробно проинформировали участников о силе межличностного речевого воздействия, влиянии слова при саморегуляции, а также об основных признаках расстройства личности.

В заключение были выполнены интерактивные задания для оценки теоретических и практических знаний, были даны ответы на вопросы участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda psixoloqlarla görüş keçirilib

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