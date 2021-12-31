О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю праздников

В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю праздников Согласно утвержденному Министром обороны плану, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведен ряд мероприятий в связи
Армия
31 декабря 2021 г. 19:22
В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю праздников

Согласно утвержденному Министром обороны плану, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведен ряд мероприятий в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе праздничных мероприятий с участием местных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, ветеранов, общественности были проведены встречи с личным составом, викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия, участникам были вручены праздничные гостинцы.

В связи с праздниками личный состав посетил могилы шехидов, семьи шехидов и раненых, детям шехидов и раненых были вручены праздничные гостинцы и различные подарки.

В рамках мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, фото- и книжные выставки для военнослужащих.

Творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными концертными программами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоBayramlar münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

Самое важное

На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi