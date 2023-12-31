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В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях азербайджан
Армия
31 декабря 2023 г. 17:00
В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе праздничных мероприятий выступившие поведали об истории создания, значимости Дня солидарности, неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, заложившего прочный фундамент развития нашей республики, и о победе в Отечественной войне и других успешных боевых операциях под руководством достойного преемника его политического курса президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также об обеспечении прогресса во всех сферах.

В рамках мероприятий военнослужащим были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, представлены фото- и книжные выставки, проведены встречи с личным составом, а также культурно-массовые, патриотические мероприятия с участием представителей местных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, ветеранов и представителей общественности.

По поручению министра обороны военнослужащие также посетили детские дома, были накрыты праздничные столы, детям были преподнесены различные подарки, представлена развлекательная программа.

На мероприятиях с интересными концертными программами выступили творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона и районных отделов культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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