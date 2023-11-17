В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня национального возрождения

В соответствии с Планом действий, утвержденным министром обороны Закиром Гасановым, в Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 17 ноября - Дню национального возрождения.

В соответствии с Планом действий, утвержденным министром обороны Закиром Гасановым, в Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 17 ноября - Дню национального возрождения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили историческую значимость Дня национального возрождения, являющегося одним из основных этапов освободительной борьбы азербайджанского народа, в восстановлении независимости нашей страны. Было рассказано, что благодаря политической прозорливости и мудрости общенационального лидера Гейдара Алиева независимый Азербайджан встал на современный путь развития.

Подчеркивалось, что политический курс общенационального лидера ныне успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Было подчеркнуто, что благодаря решимости и дальновидной политике победоносного Верховного главнокомандующего наши исторические земли были освобождены, территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена. 17 ноября - День национального возрождения отмечается с гордостью в каждом уголке нашей страны, в том числе на освобожденных территориях.