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В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня Конституции

В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня Конституции Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Азербайджанской Армии проведен ряд мероприятий по случаю 12 ноября - Дня Конституции.
Армия
12 ноября 2023 г. 20:02
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня Конституции

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Азербайджанской Армии проведен ряд мероприятий по случаю 12 ноября - Дня Конституции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие рассказали об исторической значимости принятия новой Конституции Азербайджанской Республики, подготовленной под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева после восстановления независимости нашей страны. Было отмечено, что распоряжением Общенационального лидера от 6 февраля 1996 года 12 ноября был объявлен в Азербайджане Днем Конституции.

Прошло 28 лет с момента принятия Конституции, состоящей из 5 разделов, 12 глав и 158 статей. В Конституцию вносились изменения и дополнения на референдумах в 2002, 2009 и 2016 годах.

Было отмечено, что благодаря непоколебимой воле и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева после освобождения наших земель из-под оккупации и обеспечения территориальной целостности во всех регионах нашей республики было восстановлено конституционное устройство. Сегодня День Конституции с гордостью отмечается во всех уголках нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda Konstitusiya Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib

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