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В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю 8 Марта

В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю 8 Марта Состоялся цикл праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню - 8 Марта, с участием женщин-военнослужащих, несущих службу в азербайджанской армии, гражданских служащих и семей шехидов.
Армия
8 марта 2024 г. 19:12
В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю 8 Марта

Состоялся цикл праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню - 8 Марта, с участием женщин-военнослужащих, несущих службу в азербайджанской армии, гражданских служащих и семей шехидов.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, на мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был исполнен Государственный гимн.

Участникам мероприятия были переданы поздравления министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Выступившие подчеркнули, что азербайджанская женщина на протяжении всей истории высоко несла святое имя матери, прославившись борьбой и внеся огромный вклад в воспитание молодого поколения в духе любви к Родине, государству, преданности независимой государственности и идеологии азербайджанства.

Было отмечено, что под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанская женщина принимает непосредственное участие в успешной реализации большого количества крупных проектов, служащих нашим национально-духовным ценностям, идеям гуманизма и сохранению традиций, а также в укреплении обороноспособности и восстановлении территориальной целостности нашей страны.

Было отмечено, что труд азербайджанских женщин-военнослужащих, несущих службу во всех видах войск азербайджанской армии, в специальных военно-учебных, военно-медицинских учреждениях и в других сферах, а также женщин, занятых на гражданских работах, всегда высоко ценился.

Затем участницам мероприятий были вручены букеты цветов и подарки по случаю праздника.

В рамках проведенных мероприятий были представлены концертные программы с участием эстрадного коллектива Отдельного образцового оркестра Министерства обороны, коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также коллективов районных отделов культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib

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