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В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня Республики

В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня Республики Сегодня по случаю 28 мая - Дня Республики в Азербайджанской армии прошли ряд мероприятий
Армия
28 мая 2021 г. 19:50
В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня Республики

Сегодня по случаю 28 мая - Дня Республики в Азербайджанской армии прошли ряд мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны.

В воинских частях были организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, экскурсии, экспозиции книг, фотографий и рисунков, состоялись показы документальных и художественных фильмов.

Были посещены памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Национальным героям Азербайджана и Героям Советского Союза, Аллеи Шехидов, проведены работы по благоустройству территорий.

В воинских частях состоялись праздничные концерты, массовые военно-патриотические и другие мероприятия.

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