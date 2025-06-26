О нас

В Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил

В Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил В Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил
Армия
26 июня 2025 г. 18:13
В Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил

По случаю 26 июня — Дня Вооружённых сил в различных видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии, в Объединённой общевойсковой армии, а также в специализированных военных учебных заведениях были проведены торжественные мероприятия.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участники мероприятий почтили минутой молчания память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни за Родину. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятий была отмечена история создания Вооружённых сил Азербайджана и славный боевой путь армии. Подчёркнуто, что благодаря выдающимся заслугам Общенационального лидера в сфере строительства армии была создана регулярная армия, управляемая по принципу единого командования.

Сегодня, благодаря мудрой и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, сформировалась Азербайджанская Армия с высокой боеспособностью. Именно это позволило армейским подразделениям за короткое время разгромить силы противника в Отечественной войне и освободить оккупированные территории, подарив народу радость победы.

На праздничных мероприятиях, организованных в воинских частях, личному составу был зачитан поздравительный приказ министра обороны по случаю Дня Вооружённых сил. Также были проведены круглые столы, конференции, экскурсии в музеи, организованы книжные, фото- и художественные выставки, показаны документальные и художественные фильмы. Личному составу были представлены концертные программы.

Кроме того, были посещены могилы шехидов и проведены встречи с их семьями.

Военнослужащие, отличившиеся в службе, были награждены.

День Вооружённых сил был также торжественно отмечен в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом с участием высокопоставленных гостей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib

Самое читаемое

В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi