В Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил

В Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил

По случаю 26 июня — Дня Вооружённых сил в различных видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии, в Объединённой общевойсковой армии, а также в специализированных военных учебных заведениях были проведены торжественные мероприятия.

Как сообщает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участники мероприятий почтили минутой молчания память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни за Родину. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятий была отмечена история создания Вооружённых сил Азербайджана и славный боевой путь армии. Подчёркнуто, что благодаря выдающимся заслугам Общенационального лидера в сфере строительства армии была создана регулярная армия, управляемая по принципу единого командования.

Сегодня, благодаря мудрой и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, сформировалась Азербайджанская Армия с высокой боеспособностью. Именно это позволило армейским подразделениям за короткое время разгромить силы противника в Отечественной войне и освободить оккупированные территории, подарив народу радость победы.

На праздничных мероприятиях, организованных в воинских частях, личному составу был зачитан поздравительный приказ министра обороны по случаю Дня Вооружённых сил. Также были проведены круглые столы, конференции, экскурсии в музеи, организованы книжные, фото- и художественные выставки, показаны документальные и художественные фильмы. Личному составу были представлены концертные программы.

Кроме того, были посещены могилы шехидов и проведены встречи с их семьями.

Военнослужащие, отличившиеся в службе, были награждены.

День Вооружённых сил был также торжественно отмечен в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом с участием высокопоставленных гостей.